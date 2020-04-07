Особый противопожарный режим в Тульской области: к Воронке временно ограничен въезд автомобилей
Такие меры приняли для обеспечения пожарной безопасности
Фото: Администрация Тулы
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К местам отдыха на реке Воронке временно ограничен въезд автомобилей. Препятствующие блоки установили на территории лесополосы и со стороны Щекинского шоссе.
Также здесь появились информационные таблички о запрете разжигания костров и ответственности за нарушения правил противопожарного режима.
Такие меры приняли для обеспечения пожарной безопасности. Подъездные пути к местам отдыха откроют по окончании особого противопожарного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU