2020-04-07T16:44:06+03:00
Общество

Особый противопожарный режим в Тульской области: к Воронке временно ограничен въезд автомобилей

Такие меры приняли для обеспечения пожарной безопасности
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

К местам отдыха на реке Воронке временно ограничен въезд автомобилей. Препятствующие блоки установили на территории лесополосы и со стороны Щекинского шоссе.

Также здесь появились информационные таблички о запрете разжигания костров и ответственности за нарушения правил противопожарного режима.

Такие меры приняли для обеспечения пожарной безопасности. Подъездные пути к местам отдыха откроют по окончании особого противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех тульских деревнях провели противопожарную опашку территорий
Посылки с продуктами получат более 25 тысяч нуждающихся жителей Тульской области
Дистанционное обучение в Тульской области: не все учителя в полной мере освоили новые технологии
В Тульской области наркоторговцы отправятся в колонию
В Туле обнаружили в мусорокамере тело мужчины
В Туле изменилось движение транспорта на ул. М. Горького
Коронавирус в Тульской области: детская областная клиническая больница получила 20 аппаратов ИВЛ
Жители Тульской области переплачивали за отопление из-за неисправного счетчика
Баскетболисты тульского «Арсенала» подвисли в неясной ситуации
Как туляки соблюдают режим добровольной самоизоляции
«Большой приз Тулы» пройдет позже запланированных сроков
В Туле продолжается дезинфекция транспорта
Особый противопожарный режим в Тульской области: к Воронке временно ограничен въезд автомобилей