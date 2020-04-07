Депутат Тульской городской Думы попал в больницу с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T16:29:16+03:00

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Один из депутатов Тульской городской Думы оказался в больнице. У него подозревают коронавирусную инфекцию.

Результат еще не подтвержден. Члены семьи депутата также госпитализированы в инфекционное отделение одной из тульских больниц до получения тестов на COVID-19. Они проходят лечение от пневмонии. Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики.

Круг контактных лиц установлен. Все они находятся на самоизоляции и 7 апреля сдадут анализы на коронавирус.

Анализ на COVID-19 сдал и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев. Коронавируса у него не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU