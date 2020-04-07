Тулякам не вовремя предложили сбежать из города
Программы этого цикла рассказывают о том, как отдохнуть на российских просторах. Новая серия посвящена Тульскому краю, его природе и культуре. Съемки проходили в прошлом году, а до зрителя выпуск добрался только сейчас.
Ведущий - актер театра и кино Фёдор Смольянинов – рассказал и показал основные достопримечательности региона, расположенные вне пределов самой Тулы. Среди них - одоевский музей филимоновской игрушки, белевский музей пастилы, эко-парк «Ясно поле», ефремовский дом-музей Ивана Бунина, музей-заповедник «Куликово поле», музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново».
Создатели фильма уделили внимание легенде о Конь-камне в Ефремовском районе, а также показали железнодорожные станции Козлова Засека и Ясенки.
К сожалению, сейчас, в условиях самоизоляции повторить путь московских теледокументалистов у туляков не получится. Однако, виртуальное телепутешествие – это тоже полезно.
ИСТОЧНИК KP.RU