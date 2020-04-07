2020-04-07T15:17:00+03:00
Звезды

Тулякам не вовремя предложили сбежать из города

В эфир вышла очередная программа «Побег из города»
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам не вовремя предложили сбежать из городаТулякам не вовремя предложили сбежать из городаФото: соцсети
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Программы этого цикла рассказывают о том, как отдохнуть на российских просторах. Новая серия посвящена Тульскому краю, его природе и культуре. Съемки проходили в прошлом году, а до зрителя выпуск добрался только сейчас.

Ведущий - актер театра и кино Фёдор Смольянинов – рассказал и показал основные достопримечательности региона, расположенные вне пределов самой Тулы. Среди них - одоевский музей филимоновской игрушки, белевский музей пастилы, эко-парк «Ясно поле», ефремовский дом-музей Ивана Бунина, музей-заповедник «Куликово поле», музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново».

Создатели фильма уделили внимание легенде о Конь-камне в Ефремовском районе, а также показали железнодорожные станции Козлова Засека и Ясенки.

К сожалению, сейчас, в условиях самоизоляции повторить путь московских теледокументалистов у туляков не получится. Однако, виртуальное телепутешествие – это тоже полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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