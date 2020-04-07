Из-за эпидемии коронавируса в Тульской области приостанавливают сдачу жилья

7 Апр 2020 2020-04-07T14:59:14+03:00

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И без того оказывающиеся в довольно нервном напряжении из-за разных коллизий дольщики начинают бить тревогу из-за сдвигов сдачи новых многоэтажек. Причиной тому – многие организации, участвующие, как в строительстве объектов, так и в их приемке, находятся на карантине. И если перспективы тех домов, которые уже находятся на финальном этапе, например, двух новостроек в тульском ЖК «Баташевский сад», еще более-менее, маячат на горизонте, то с другими вовсе – полный туман.

Хотя, даже в вышеприведенном случае застройщик точную дату ввода домов в эксплуатацию назвать не может. Повлиять на ситуацию в ближайшее время вряд ли получится – в начале эпидемии правительство РФ временно освободило строителей от штрафов за несвоевременную сдачу строительных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU