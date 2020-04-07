2020-04-07T14:59:14+03:00
Общество

Из-за эпидемии коронавируса в Тульской области приостанавливают сдачу жилья

Часть застройщиков переносят сроки сдачи домов
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Из-за эпидемии коронавируса в Тульской области приостанавливают сдачу жильяИз-за эпидемии коронавируса в Тульской области приостанавливают сдачу жильяФото: Игорь КОПЫТОВ
Изменить размер текста:

И без того оказывающиеся в довольно нервном напряжении из-за разных коллизий дольщики начинают бить тревогу из-за сдвигов сдачи новых многоэтажек. Причиной тому – многие организации, участвующие, как в строительстве объектов, так и в их приемке, находятся на карантине. И если перспективы тех домов, которые уже находятся на финальном этапе, например, двух новостроек в тульском ЖК «Баташевский сад», еще более-менее, маячат на горизонте, то с другими вовсе – полный туман.

Хотя, даже в вышеприведенном случае застройщик точную дату ввода домов в эксплуатацию назвать не может. Повлиять на ситуацию в ближайшее время вряд ли получится – в начале эпидемии правительство РФ временно освободило строителей от штрафов за несвоевременную сдачу строительных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Тульской городской Думы попал в больницу с подозрением на коронавирус
Эксклюзивная премьера в Wink: «Джентльмены» в правильном переводе Гоблина
Тулякам не вовремя предложили сбежать из города
Из-за эпидемии коронавируса в Тульской области приостанавливают сдачу жилья
Родители тульских школьников получат компенсацию за пропущенные обеды
Музей индустриальной культуры перебирается поближе к Туле
В Тульской области региональному минздраву выделят 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Житель Тульской области отдал мошенникам более 10 тысяч рублей
Более 20 предприятий в Тульской области готовы приступить к работе с 8 апреля
В Тульской области задержали 62 нарушителей самоизоляции
Музей-заповедник «Куликово поле» научит туляков готовить классический курник
Продление нерабочей недели в Тульской области: в дежурные группы детсадов пошли более 800 детей
Тулячка попала под уголовное дело за оскорбление полицейского
В Тульской области бывший инспектор ДПС пойдет под суд за мелкое взяточничество
Туляк попался на краже продуктов из магазина
В Туле пьяная женщина на «Audi А4» въехала опору ЛЭП
В Белеве Тульской области снова обнаружено «эхо войны»
В Тульской области водитель «Шкоды» устроил массовое ДТП: погибли двое
Новый онкологический центр построят в Туле
Эпидемия коронавируса не влияет на темпы строительства нового перинатального центра в Тульской области