Родители тульских школьников получат компенсацию за пропущенные обеды

7 Апр 2020 2020-04-07T15:00:55+03:00

Подать заявку можно будет дистанционно

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В Тульской области родители детей, учащихся дистанционно, получат компенсацию за пропущенные школьные обеды. Речь об учениках 1−5, 6-9 классов, многодетных и малоимущих семьях.

Размер компенсации составит 29,05 рублей за один учебный день на ребенка.

Подать заявку можно будет дистанционно.

Сейчас продолжают получать горячие обеды в полной мере ребята, посещающие дежурные группы детских садов и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU