Родители тульских школьников получат компенсацию за пропущенные обеды
Подать заявку можно будет дистанционно
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В Тульской области родители детей, учащихся дистанционно, получат компенсацию за пропущенные школьные обеды. Речь об учениках 1−5, 6-9 классов, многодетных и малоимущих семьях.
Размер компенсации составит 29,05 рублей за один учебный день на ребенка.
Подать заявку можно будет дистанционно.
Сейчас продолжают получать горячие обеды в полной мере ребята, посещающие дежурные группы детских садов и школ.
ИСТОЧНИК KP.RU