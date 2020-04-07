Музей индустриальной культуры перебирается поближе к Туле

7 Апр 2020 2020-04-07T14:36:52+03:00

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Московский Музей индустриальной культуры после 15 апреля покидает занимаемые им сегодня помещения из-за финансовых трудностей, и вскоре обоснуется в Заокском районе, где не первый год ведется строительство железнодорожного полустанка «Музейный».

Основу экспозиции составит узкоколейная дорога длиной около 350 метров. Также на территории разместятся открытая стоянка для техники, ангар для основной экспозиции и площадка военно-исторического клуба, культурно-спортивный блок.

Основные цели музея – изучение истории техники и промышленности, а также сохранение технического наследия ХХ века для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU