В Тульской области региональному минздраву выделят 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Подписано постановление правительства региона
Фото: Алексей ФОКИН
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Министерство финансов Тульской области выделит 100 млн рублей региональному минздраву. Бюджетные деньги будут направлены на формирование дополнительного резерва для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Резерв составят запасы лекарств и препаратов, медицинских изделий и оборудования, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другие материальных ценностей, необходимые для оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU