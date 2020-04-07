Житель Тульской области отдал мошенникам более 10 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T14:03:47+03:00

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31-летний житель Киреевского района собирался купить коляску. Общаясь в чате интернет-ресурса бесплатных объявлений по поводу ее покупки, согласился сделать предоплату за товар. Мужчина перевёл 5 тысяч рублей на указанный ему расчётный счёт.

Позже продавец снова вышел на связь и сообщил, что не может передать уже оплаченную коляску и готов вернуть предоплату переводом на банковскую карту. Для этого он попросил назвать все реквизиты карточки, что житель Киреевского района и сделал. Затем мужчина обнаружил, что с его карты списано ещё 5 400 рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел в очередной раз напоминают тулякам, что никто, даже работники банков, не вправе запрашивать реквизиты карточки, особенно при телефонных разговорах и в интернет-переписке.

ИСТОЧНИК KP.RU