Более 20 предприятий в Тульской области готовы приступить к работе с 8 апреля

7 Апр 2020 2020-04-07T13:53:30+03:00

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Более 20 системообразующих предприятий в Тульской области готовы приступить к работе с 8 апреля. Они приняли дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса и направили в адрес Управления Роспотребнадзора по Тульской области соответствующие уведомления.

Перечень предприятий подавших уведомления: Тульское производственное подразделение АО НПО «Базальт»; АО «ОКБ «Октава»; ООО «Завод №423»; АО «Трансмаш»; Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» - «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры»; ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»; ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»; АО Новомосковская АК «Азот»; ООО «Мехмаш»; ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»; АО «Тульский завод резиновых технических изделий»; ЗАО «Химсервис»; АО «Тулагипрохим»; ООО «БТК Текстиль» ОП Киреевский Трикотаж; АО «Донская обувь»; ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»; ООО «Трикотажная фабрика»; ООО «Кирпичный завод БРАЕР»; ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск»; ООО «Алексинэнергосбыт»; ООО «Энергосеть»; ООО «Газпром межрегионгаз Тула»; ООО «ЭкоРесурсСервис»; ООО «Тульский Таможенный Терминал».

ИСТОЧНИК KP.RU