В Тульской области задержали 62 нарушителей самоизоляции
С начала проведения рейдов полицейские задержали 62 нарушителей самоизоляции. Все они привлечены к административной ответственности. За минувшие сутки нарушений самоизоляции не выявлено.
С 5 апреля полицейские проверяют граждан, приезжающих из Москвы и Московской области на междугородних автобусах.
Сотрудники ГИБДД работают на 2 постах на границе Тульской области, а участковые и сотрудники ППС — на автовокзалах.
Кроме того, на железнодорожном вокзале работает транспортная полиция. 6 апреля проверили 9 автобусов. Рейды будут продолжаться до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU