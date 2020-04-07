В Тульской области задержали 62 нарушителей самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T13:20:52+03:00

Все они привлечены к административной ответственности

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С начала проведения рейдов полицейские задержали 62 нарушителей самоизоляции. Все они привлечены к административной ответственности. За минувшие сутки нарушений самоизоляции не выявлено.

С 5 апреля полицейские проверяют граждан, приезжающих из Москвы и Московской области на междугородних автобусах.

Сотрудники ГИБДД работают на 2 постах на границе Тульской области, а участковые и сотрудники ППС — на автовокзалах.

Кроме того, на железнодорожном вокзале работает транспортная полиция. 6 апреля проверили 9 автобусов. Рейды будут продолжаться до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU