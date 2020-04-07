Музей-заповедник «Куликово поле» научит туляков готовить классический курник

7 Апр 2020 2020-04-07T12:55:05+03:00

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В последнее время сотрудники «Куликова поля» уже устраивали гастрономические экскурсы для своих посетителей на базе комплекса села Монастырщино. На мастер-классах можно было не только приготовить необычные блюда, корнями уходящими в глубокую историю, но и продегустировать то, чем питались наши предки.

Теперь мастер-классы перешли в режим онлайн, и готовить можно научиться по трансляциям на странице музея-заповедника «Куликово поле» в ВК: https://vk.com/kulpole.

Так, 11 апреля в 11:00 повара музея-заповедника предлагают вместе с ними приготовить одно из блюд традиционной кухни дома. В видео - адаптированный рецепт «курника» или «курятника». Это праздничное блюдо готовили куликовцы на Масленицу и Рождество Пресвятой Богородицы - знаковый день для региона, где произошло сражение.

ИСТОЧНИК KP.RU