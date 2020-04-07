2020-04-07T12:59:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Тульской области: в дежурные группы детсадов пошли более 800 детей

Еще более 100 младших школьников ходят в дежурные классы
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области в дежурные группы детсадов пошли 866 детей.В Тульской области в дежурные группы детсадов пошли 866 детей.Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области в дежурные группы детсадов пошли 866 детей. Они организованы для малышей, чьи родители вышли на работу.

Также открыты дежурные классы для младших школьников, которые не могут остаться дома без присмотра взрослых. Таких детей сегодня 104.

Остальные школьники и студенты вузов и колледжей возобновили обучение в дистанционной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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