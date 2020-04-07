Тулячка попала под уголовное дело за оскорбление полицейского
Женщина нарушала общественный порядок
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Жительница Тулы публично оскорбила инспектора патрульно-постовой службы УМВД России по Тульской области. Инцидент произошел в коридоре коммунальной квартиры на улице Белкина. Сюда полицейский прибыл для пресечения противоправного поведения злоумышленницы, нарушавшей общественный порядок.
Следственным отделом по Привокзальному району города Тулы СУ СК РФ по Тульской области в отношении 48-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».
ИСТОЧНИК KP.RU