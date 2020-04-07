В Тульской области бывший инспектор ДПС пойдет под суд за мелкое взяточничество
Инспектор ДПС получил от водителя взятку в размере 5 тысяч рублей. За эти деньги он не привлек последнего к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Этот факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности регионального УМВД.
В отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество». Его расследование завершено.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU