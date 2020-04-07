2020-04-07T12:26:30+03:00
Происшествия

В Тульской области бывший инспектор ДПС пойдет под суд за мелкое взяточничество

Мужчина получил от водителя 5 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Инспектор ДПС получил от водителя взятку в размере 5 тысяч рублей. За эти деньги он не привлек последнего к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Этот факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

В отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество». Его расследование завершено.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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