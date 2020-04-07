Туляк попался на краже продуктов из магазина

7 Апр 2020 2020-04-07T12:20:31+03:00

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Туляк в разные дни в одном и том же супермаркете брал с полок продукты и другие товары, пряча их под одеждой, уходил из торговой точки.

При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить причастность злоумышленника к двум кражам. В первом случае 33-летний безработный ранее судимый туляк нанёс ущерб в размере 2 800 рублей, во втором – в размере 2 500 рублей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчину проверяют на возможную причастность к совершению аналогичных преступленияй.

ИСТОЧНИК KP.RU