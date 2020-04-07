Туляк попался на краже продуктов из магазина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Туляк в разные дни в одном и том же супермаркете брал с полок продукты и другие товары, пряча их под одеждой, уходил из торговой точки.
При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить причастность злоумышленника к двум кражам. В первом случае 33-летний безработный ранее судимый туляк нанёс ущерб в размере 2 800 рублей, во втором – в размере 2 500 рублей.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчину проверяют на возможную причастность к совершению аналогичных преступленияй.
ИСТОЧНИК KP.RU