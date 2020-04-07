В Туле пьяная женщина на «Audi А4» въехала опору ЛЭП

7 Апр 2020 2020-04-07T11:50:44+03:00

По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением

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6 апреля в 22.15 на улице Тимирязева в Туле произошло ДТП. 37-летняя женщина на автомобиле «Audi А4» въехала опору линии электропередачи.

По предварительной информации, она не справилась с управлением. В момент аварии женщина была пьяна.

В результате ДТП автоледи получила травмы и была госпитализирована. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU