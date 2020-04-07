В Белеве Тульской области снова обнаружено «эхо войны»
Здесь найдена граната времен Великой Отечественной
В Белеве Тульской области снова обнаружено «эхо войны»Фото: соцсети
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6 апреля на улице Пионерской в городе Белеве была найдена граната Ф-1. Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы боезапас был благополучно обезврежен.
Кстати, это уже не первая опасная находка в Тульской области за последний месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU