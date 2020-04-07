В Тульской области водитель «Шкоды» устроил массовое ДТП: погибли двое

7 Апр 2020 2020-04-07T12:28:13+03:00

В аварии также есть пострадавший

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7 апреля в 9.15 в Новомосковске на Комсомольском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель «Шкоды» при движении в сторону города выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Шевроле Авео». В этот автомобиль сзади въехала «Нива».

После чего машины столкнулись со стоявшим на обочине грузовиком «Ивеко». В результате ДТП погибли 66-летний водитель и 65-летняя пассажирка «Шевроле», а также пострадал водитель «Шкоды».

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все детали случившегося и обеспечивают безопасность дорожного движения на указанном участке трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU