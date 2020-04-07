В Тульской области водитель «Шкоды» устроил массовое ДТП: погибли двое
7 апреля в 9.15 в Новомосковске на Комсомольском шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель «Шкоды» при движении в сторону города выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с «Шевроле Авео». В этот автомобиль сзади въехала «Нива».
После чего машины столкнулись со стоявшим на обочине грузовиком «Ивеко». В результате ДТП погибли 66-летний водитель и 65-летняя пассажирка «Шевроле», а также пострадал водитель «Шкоды».
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все детали случившегося и обеспечивают безопасность дорожного движения на указанном участке трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU