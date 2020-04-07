Новый онкологический центр построят в Туле
Проект должен быть готов к октябрю текущего года
Новый онкологический центр построят в ТулеФото: соцсети
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Начата подготовка к строительству еще одного масштабного и важного для всех жителей объекта здравоохранения - современного онкологического центра.
На данный момент разрабатывается проект здания, которое будет состоять, предположительно из трех связанных между собой корпусов – лабораторного, поликлиники и стационара.
ИСТОЧНИК KP.RU