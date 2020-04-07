Новый онкологический центр построят в Туле

7 Апр 2020 2020-04-07T11:13:56+03:00

Проект должен быть готов к октябрю текущего года

Изменить размер текста: A A

Начата подготовка к строительству еще одного масштабного и важного для всех жителей объекта здравоохранения - современного онкологического центра.

На данный момент разрабатывается проект здания, которое будет состоять, предположительно из трех связанных между собой корпусов – лабораторного, поликлиники и стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU