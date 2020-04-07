7 Апр 2020 2020-04-07T11:07:35+03:00

Эпидемия коронавируса не влияет на темпы строительства нового перинатального центра в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний момент на объекте работы выполнены на 20%. Так, уже выполнены работы по возведению стен монолитным методом, возведены два корпуса. Также подведены внешние инженерные сети. Рабочие приступили к внутренней отделке, монтажу внутренних сетей.

Ближе к концу года, когда здания будут сданы в эксплуатацию, начнется установка медицинского оборудования. Таким образом, в течение 2021 года перинатальный центр должен быть оснащен в полном объеме.

Прием пациентов предполагается начать уже в четвертом квартале будущего года. Комплекс рассчитан на 140 мест и будет включать отделение патологии беременных, родильное отделение, отделение детской и взрослой реанимации, отделение патологии новорожденных.

ИСТОЧНИК KP.RU