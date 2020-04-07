Эпидемия коронавируса не влияет на темпы строительства нового перинатального центра в Тульской области
На сегодняшний момент на объекте работы выполнены на 20%. Так, уже выполнены работы по возведению стен монолитным методом, возведены два корпуса. Также подведены внешние инженерные сети. Рабочие приступили к внутренней отделке, монтажу внутренних сетей.
Ближе к концу года, когда здания будут сданы в эксплуатацию, начнется установка медицинского оборудования. Таким образом, в течение 2021 года перинатальный центр должен быть оснащен в полном объеме.
Прием пациентов предполагается начать уже в четвертом квартале будущего года. Комплекс рассчитан на 140 мест и будет включать отделение патологии беременных, родильное отделение, отделение детской и взрослой реанимации, отделение патологии новорожденных.
ИСТОЧНИК KP.RU