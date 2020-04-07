Зарплаты футболистов тульского «Арсенала» все же сократили из-за эпидемии коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T10:31:57+03:00

Правда, не все на треть, как заявлялась ранее, а несколько меньше

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Измениения будут действовать на протяжении всего срока паузы в играх Российской премьер-лиги, то есть до 31 мая.

По имеющейся информации, поход к сокращению зарплат дифференцированный. Так, футболисты, чей ежемесячный доход составляет 1,5 млн рублей и более, не получат 30% от своей зарплаты. Игроки, получающие в месяц от 1 млн рублей до 1,5 млн рублей, не досчитаются 20%. Тем же, кто получает менее миллиона, лишится 10% зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU