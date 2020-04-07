Два работника Тульского КБП оказались больны коронарирусной инфекцией

7 Апр 2020 2020-04-07T10:24:45+03:00

Оба они сейчас находятся вне Тулы

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Данные сотрудники Конструкторского бюро приборостроения – москвичи. После объявления о нерабочей неделе, они уехали домой в столицу, где, предположительно, заразились при посещении торговых точек.

На данный момент один из них проходит курс лечения в столичной больнице в Коммунарке, а второй - дома на карантине. Оба мужчины подпадают в группу наиболее подверженных риску заражения, поскольку одному 61 год, другому – 63.

ИСТОЧНИК KP.RU