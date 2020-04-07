Два работника Тульского КБП оказались больны коронарирусной инфекцией
Оба они сейчас находятся вне Тулы
Два работника Тульского КБП оказались больны коронарирусной инфекциейФото: Алексей ФОКИН
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Данные сотрудники Конструкторского бюро приборостроения – москвичи. После объявления о нерабочей неделе, они уехали домой в столицу, где, предположительно, заразились при посещении торговых точек.
На данный момент один из них проходит курс лечения в столичной больнице в Коммунарке, а второй - дома на карантине. Оба мужчины подпадают в группу наиболее подверженных риску заражения, поскольку одному 61 год, другому – 63.
ИСТОЧНИК KP.RU