7 Апр 2020 2020-04-07T09:41:49+03:00

Четыре моста отремонтируют в этом году в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Работы на них уже начались

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Старт восстановительно-ремонтным работам был дан в Заокском и Кимовском районах. На сегодняшний день к ним присоединились рабочие подрядных организаций в Плавском и Узловском районах.

По имеющимся сведениям, все необходимые материалы наличествуют, и, если не будет сложностей с погодными условиями, все работы должны уложиться в отведенные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU