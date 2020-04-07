Четыре моста отремонтируют в этом году в Тульской области
Работы на них уже начались
Четыре моста отремонтируют в этом году в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Старт восстановительно-ремонтным работам был дан в Заокском и Кимовском районах. На сегодняшний день к ним присоединились рабочие подрядных организаций в Плавском и Узловском районах.
По имеющимся сведениям, все необходимые материалы наличествуют, и, если не будет сложностей с погодными условиями, все работы должны уложиться в отведенные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU