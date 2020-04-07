В Тульской области стартовал сезон ремонта дорог

7 Апр 2020 2020-04-07T09:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Так, на год в регионе запланирован ремонт на 48 объектах общей протяженностью 144 км, из них 116 километров дорог регионального значения и 28 - местного значения.

В Туле работы начались на улице Болдина - от улицы Дм.Ульянова до Зои Космодемьянской - и на улице Максима Горького - от улицы Заварной до Октябрьской. К сегодняшнему дню на участках уже демонтировали старое дорожное полотно, устанавливаются бортовые камни. Параллельно ремонтируются и тротуары – с них сняли старый асфальт, на данный момент они отсыпаются щебенкой. В целом, в Туле будут отремонтированы еще 10 дорожных участков.

Также ремонтные работы начаты и в Щекино на улицах Комсомольская и Транспортная и в Новомосковске на улице Трудовые Резервы.

Что касается автомобильных трасс межгородского сообщения, то техника уже прибыла на участки дорог Плавск - Мещерино, Щекино – Одоев - Арсеньево и на ответвление к поселку Троицкий от автодороги Чернь - Медведки.

ИСТОЧНИК KP.RU