2020-04-06T21:07:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляков призывают сообщать о предпринимателях, нарушающих ограничительные меры

Меры эти были направлены на соблюдение самоизоляции во время буйства коронавирусной инфекции
Игорь КОПЫТОВ
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Неужели необходимость купить рулон обоев гарантированно выше, нежели новых ботинок взамен порвавших старых?Неужели необходимость купить рулон обоев гарантированно выше, нежели новых ботинок взамен порвавших старых?Фото: Игорь КОПЫТОВ
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В период, объявленный официально выходными днями, ряд предприятий должен был закрыться. Но этого не произошло. Нарушителей выявляли и штрафовали.

Однако в рядах самих бизнесменов – разброд: почему крупным строительным гипермаркетам можно было функционировать, а вот обувным, ювелирным и цветочным магазинам нет? Неужели необходимость купить рулон обоев гарантированно выше, нежели новых ботинок взамен порвавших старых? Пока на это вопрос ответа нет.

Вместе с тем, органы власти призывают туляков сообщать о фактах работы магазинов разных направленностей, кроме разрешенных. Обращения принимает областной комитет по предпринимательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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