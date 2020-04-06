В Тульской области сформировалось семь центров распространения коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T20:02:37+03:00

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На сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось до 39 человек. Все они зафиксированы у жителей семи городов региона — Тулы, Новомосковска, Узловой, Кимовска, Суворова, Донского и Куркина.

Если разобраться, то это все или крупные по числу населения пункт, или города с градообразующим предприятием, что опять же приводит к массовому скоплению людей на одной территории.

Накануне сразу четыре случая заражения были зафиксированы в элитном коттеджном поселке «Капитан» поселка Рождествено. Но здесь, скорее всего, имеет факт привозной инфекции. В случае распространения коронавируса далее поселок могут закрыть на полный карантин.

По последним данным, 48 жителей госпитализированы с подозрением на коронавирус. 1418 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU