В Уловском районе Тульской области найден труп в машине посреди поля
Машина – легковушка, а не какой-нибудь трактор
В Уловском районе Тульской области найден труп в машине посреди поляФото: Игорь КОПЫТОВ
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Автомобиль находился в пустом поле недалеко от деревни Ивановка. Каким образом отечественная «Лада» оказалась в этом месте, пока не выяснено.
Равно как и причина смерти 52-летнего мужчины, проживавшего в соседнем Кимовском районе – это стало известно из документов, обнаруженных при нем. Впрочем, по предварительным данным, смерть водителя не носит криминального характера.
ИСТОЧНИК KP.RU