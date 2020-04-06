6 Апр 2020 2020-04-06T19:27:20+03:00

В Уловском районе Тульской области найден труп в машине посреди поля Фото: Игорь КОПЫТОВ

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Автомобиль находился в пустом поле недалеко от деревни Ивановка. Каким образом отечественная «Лада» оказалась в этом месте, пока не выяснено.

Равно как и причина смерти 52-летнего мужчины, проживавшего в соседнем Кимовском районе – это стало известно из документов, обнаруженных при нем. Впрочем, по предварительным данным, смерть водителя не носит криминального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU