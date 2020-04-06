В Тульской области вновь заработают предприятия. Но по новым правилам

6 Апр 2020 2020-04-06T19:14:34+03:00

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В постановлении Роспортебнадзора по Тульской области прописаны порядок прохода сотрудников, медицинские осмотры, дезинфекция помещений для тех предприятий и организаций, которые вновь запускают рабочий процесс с 8 апреля.

Руководителям рекомендуется до минимума сократить число задействованных работников. При этом работники разных смен не должны пересекаться, что само по себе ведет не только к изменению графика дня, но и неизбежному увеличению пунктов прохода. Также, необходимо соблюдать дистанцию друг между другом на расстоянии не менее метра. На предприятиях должны присутствовать медработники, которые будут контролировать состояние сотрудников и проводить выборочный осмотр.

Запрещается нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Каждый сотрудник должен быть обеспечен масками, не менее двух за одну рабочую смену. В маленьких помещения, где может находится большое число людей за смену рекомендовано поставить специальные приборы для дезинфекции воздуха.

Перед началом работы каждой смены все оборудование и все помещения должны пройти дезинфекцию. В числе обязательных требований - обработка полов, оборудования, поверхностей каждые два часа, как минимум.

По возможности, рекомендуется организовать питание работников в виде приготовленной пищи на вынос в индивидуальных одноразовых боксах либо же в виде сухих пайков. Более того, рекомендуется избегать прибытия на работу на общественном транспорте - доставка работников из дома на предприятия и обратно должна осуществляться преимущественно корпоративным автотранспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU