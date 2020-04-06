Музей-заповедник «Куликово поле» ответит на каверзные вопрос туляков
На официальной страничке соцсетях специалисты «Куликова поля» попробуют дать ответы на самые интересные вопросы, касающиеся истории легендарной битвы на Первом ратном поле России.
Так во вторник, 7 апреля, всех ждет новый выпуск проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы». Кандидат исторических наук Андрей Наумов объяснит, почему Куликово поле называется именно так. Сюжет проекта расскажет, когда появился этот топоним и от какого понятия он произошел - от птички-кулика или профессии кулижника.
В четверг, 9 апреля, вместе с доктором исторических наук Олегом Вронским можно будет проследить ход Куликовской битвы в рамках проекта «Исторические вопросы». Чья тактика ведения боя окажется результативней - воинов Дмитрия Донского или ордынцев Мамая?
Начало трансляций в ВК в 11.00, а на Ю-тюбе в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU