Музей-заповедник «Куликово поле» ответит на каверзные вопрос туляков

6 Апр 2020 2020-04-06T18:10:36+03:00

Новые сюжеты проектов музея-заповедника ждут всех на этой неделе в онлайн трансляциях

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На официальной страничке соцсетях специалисты «Куликова поля» попробуют дать ответы на самые интересные вопросы, касающиеся истории легендарной битвы на Первом ратном поле России.

Так во вторник, 7 апреля, всех ждет новый выпуск проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы». Кандидат исторических наук Андрей Наумов объяснит, почему Куликово поле называется именно так. Сюжет проекта расскажет, когда появился этот топоним и от какого понятия он произошел - от птички-кулика или профессии кулижника.

В четверг, 9 апреля, вместе с доктором исторических наук Олегом Вронским можно будет проследить ход Куликовской битвы в рамках проекта «Исторические вопросы». Чья тактика ведения боя окажется результативней - воинов Дмитрия Донского или ордынцев Мамая?

Начало трансляций в ВК в 11.00, а на Ю-тюбе в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU