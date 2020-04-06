2020-04-06T18:10:36+03:00
Звезды

Музей-заповедник «Куликово поле» ответит на каверзные вопрос туляков

Новые сюжеты проектов музея-заповедника ждут всех на этой неделе в онлайн трансляциях
Игорь КОПЫТОВ
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Музей-заповедник «Куликово поле» ответит на каверзные вопрос туляковМузей-заповедник «Куликово поле» ответит на каверзные вопрос туляковФото: материалы пресс-служб
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На официальной страничке соцсетях специалисты «Куликова поля» попробуют дать ответы на самые интересные вопросы, касающиеся истории легендарной битвы на Первом ратном поле России.

Так во вторник, 7 апреля, всех ждет новый выпуск проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы». Кандидат исторических наук Андрей Наумов объяснит, почему Куликово поле называется именно так. Сюжет проекта расскажет, когда появился этот топоним и от какого понятия он произошел - от птички-кулика или профессии кулижника.

В четверг, 9 апреля, вместе с доктором исторических наук Олегом Вронским можно будет проследить ход Куликовской битвы в рамках проекта «Исторические вопросы». Чья тактика ведения боя окажется результативней - воинов Дмитрия Донского или ордынцев Мамая?

Начало трансляций в ВК в 11.00, а на Ю-тюбе в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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