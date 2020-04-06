Тулякам предлагат присоединиться к мастер-классам Куликова поля в режиме онлайн
7 апреля
Новый выпуск проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы» к 640-летию сражения
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
12:00 Канал YouTube
Кандидат исторических наук Андрей Наумов объяснит, почему Куликово поле называется именно так. Новый сюжет проекта расскажет, когда появился топоним и от какого понятия произошел - от птички-кулика, куличек или профессии кулижника.
9 апреля
Новый выпуск проекта «Исторические вопросы»
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
12:00 Канал YouTube
Вместе с доктором исторических наук Олегом Вронским можно проследить ход Куликовской битвы. Воины Дмитрия Донского и ордынцы Мамая заняли свои позиции в степи за Доном - чья тактика ведения боя окажется результативней?
11 апреля
Видеорецепт «Кухня Куликова поля. Курник»
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
Тулякам предлагают приготовить одно из блюд традиционной кухни Куликова поля дома. В видео - адаптированный рецепт «курника» или «курятника» от поваров музея-заповедника. Это праздничное блюдо готовили куликовцы на Масленицу и Рождество Пресвятой Богородицы, знаковый день для региона, где произошло сражение.
7 апреля
Новый выпуск проекта «Куликовская битва: вопросы и ответы» к 640-летию сражения
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
12:00 Канал YouTube
Кандидат исторических наук Андрей Наумов объяснит, почему Куликово поле называется именно так. Новый сюжет проекта расскажет, когда появился топоним и от какого понятия произошел - от птички-кулика, куличек или профессии кулижника.
9 апреля
Новый выпуск проекта «Исторические вопросы»
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
12:00 Канал YouTube
Вместе с доктором исторических наук Олегом Вронским можно проследить ход Куликовской битвы. Воины Дмитрия Донского и ордынцы Мамая заняли свои позиции в степи за Доном - чья тактика ведения боя окажется результативней?
11 апреля
Видеорецепт «Кухня Куликова поля. Курник»
11:00 Страница музея-заповедника «Куликово поле» в ВК
Организаторы предлагают приготовить одно из блюд традиционной кухни Куликова поля дома. В видео - адаптированный рецепт «курника» или «курятника» от поваров музея-заповедника. Это праздничное блюдо готовили куликовцы на Масленицу и Рождество Пресвятой Богородицы, знаковый день для региона, где произошло сражение.
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ИСТОЧНИК KP.RU