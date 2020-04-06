В Тульской области провели пять тысяч лабораторных исследований на коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T17:46:59+03:00

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В Тульской области провели пять тысяч лабораторных исследований на COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Анализы делают людям, возвращающимся из-за рубежа, контактировавшим с заболевшими или имеющих диагноз «пневмония».

В регионе выявлено 39 человек с коронавирусом. За последние сутки в Тульской области подтверждено 10 новых случаев заболевания. На карантине находятся 1 419 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU