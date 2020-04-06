2020-04-06T17:38:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вспышка коронавируса в элитном коттеджном поселке в Тульской области: заболевшие оказались членами одной семьи

В поселке провели дезинфекцию
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В поселке Рождествено были выявлены 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие оказались членами одной семьи.

Жители Москвы вернулись из-за границы. Но решили изолироваться не по месту прописки, а в Тульской области, в своем коттедже.

В поселке Рождествено провели комплекс противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию улиц и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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