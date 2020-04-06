Возле музея-усадьбы «Ясная Поляна» горит сухая трава

6 Апр 2020 2020-04-06T16:55:27+03:00

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В соцсетях туляки бьют тревогу – горят поля сухостоя вокруг музея-усадьбы «Ясная Поляна». Очевидцы сообщают, что пламенем объяты гектары земли.

Напомним, что на данный момент в Тульской области введен особый противопожарный режим. Поэтому, кроме тушения огня, теперь предстоит разобраться – природное это явление или чья-то шалость. Если верна вторая версия – придется искать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU