Возле музея-усадьбы «Ясная Поляна» горит сухая трава
Пожар распространяется вдоль лесопосадок
Возле музея-усадьбы «Ясная Поляна» горит сухая траваФото: соцсети
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В соцсетях туляки бьют тревогу – горят поля сухостоя вокруг музея-усадьбы «Ясная Поляна». Очевидцы сообщают, что пламенем объяты гектары земли.
Напомним, что на данный момент в Тульской области введен особый противопожарный режим. Поэтому, кроме тушения огня, теперь предстоит разобраться – природное это явление или чья-то шалость. Если верна вторая версия – придется искать виновных.
ИСТОЧНИК KP.RU