Стало известно будут ли в Тульской области проводить тесты на коронавирус на дому
Сейчас анализы берут у людей из «группы риска»
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В Тульской области система лабораторных исследований останется прежней. Пока речи о проведении платных тестов не идет.
Не исключено, что в регионе такую систему сформируют, после появления экспресс-теста. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.
В регионе имеется достаточный запас тест-систем для проведения анализов у людей «группы риска» - возвращающихся из-за рубежа, контактировавших с заболевшими или имеющих диагноз «пневмония».
ИСТОЧНИК KP.RU