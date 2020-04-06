6 Апр 2020 2020-04-06T16:17:35+03:00

Большинство из них ранее контактировали с зараженными

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В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 419 человек. Об этом стало известно в ходе брифинга по эпидобстановке и поддержке предпринимателей.

В основном находятся на обязательной изоляции те, кто ранее контактировали с зараженными.

В медучреждениях региона проходят лечение 34 человека. Это жители Тулы, Кимовска, Новомосковска, Узловой, Донского, Суворова, Куркина.

ИСТОЧНИК KP.RU