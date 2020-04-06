2020-04-06T15:26:45+03:00
Происшествия

Житель Тульской области на сайте-двойнике оплатил покупку приставки и лишился денег

Полицейские выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Новомосковска увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже игровой приставки.

Внимание привлекла выгодная цена, поэтому он не придал значения, что совершить оплату ему предложили через другой сайт, название и адрес которого отличалось от ресурса, на котором он увидел объявление.

Покупатель перевёл на указанный счёт через посторонний сайт 15 500 рублей, после чего продавец прекратил с ним общение. Поняв, что стал жертвой мошенничества, потерпевший обратился в полицию.

Полицейские выясняют детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тульской области на сайте-двойнике оплатил покупку приставки и лишился денег
Юных туляков приглашают посетить страну Вообразилию
В Туле обработают от клещей более 250 объектов
6 апреля в южной части Тулы пониженное давление воды
В Тульской области пешеход погиб под колесами грузовика
Тульская область в числе пятерки «свободолюбивых»
В апреле тульским водителям особо внимательными надо быть на автодороге «Крым»
Теплая апрельская весна все же возвращается в Тульскую область. Но ненедолго
В Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области иномарка вылетела в кювет
Жительница Тульской области угнала велосипед из коридора офисного помещения
Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»
Житель Тульской области украл в магазине у пенсионерки кошелек
Тульские суворовцы лишились весенних каникул из-за коронавируса
Тульские суворовцы уйдут на летние каникулы раньше
6 апреля сразу в нескольких районах Тулы наблюдаются перебои с водобеспечением
В Туле на пересечении ул. Оборонной и Тимирязева столкнулись две иномарки
Погода в Туле 6 апреля: переменная облачность и +6 градусов
Полицейские контролируют въезд в Тульскую область граждан из других регионов
МЧС предупредило туляков об усилении ветра и метели
Продление нерабочей недели в Тульской области: школьники продолжат учиться дистанционно
Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями, дождь и сильный ветер
Тульская фабрика готова изготовить 100 тысяч медицинских масок
В Тульской области мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку