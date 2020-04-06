Житель Тульской области на сайте-двойнике оплатил покупку приставки и лишился денег
Полицейские выясняют детали случившегося
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Житель Новомосковска увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже игровой приставки.
Внимание привлекла выгодная цена, поэтому он не придал значения, что совершить оплату ему предложили через другой сайт, название и адрес которого отличалось от ресурса, на котором он увидел объявление.
Покупатель перевёл на указанный счёт через посторонний сайт 15 500 рублей, после чего продавец прекратил с ним общение. Поняв, что стал жертвой мошенничества, потерпевший обратился в полицию.
Полицейские выясняют детали и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU