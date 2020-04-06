2020-04-06T15:00:35+03:00
Звезды

Юных туляков приглашают посетить страну Вообразилию

Проект онлайн трансляций и мастер-классов учреждений дополнительного образования продолжается
Игорь КОПЫТОВ
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Юных туляков приглашают посетить страну ВообразилиюЮных туляков приглашают посетить страну ВообразилиюФото: Игорь КОПЫТОВ
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Пока в регионе действует режим самоизоляции для школьников учреждения дополнительно образования ежедневно организуют десятки различных интернет-трансляций.

Так, завтра, 7 апреля, Центр психологичесой помощи и социальной поддержки приглашает на развивающее занятие для детей младшего школьного возраста по рисованию «Страна Вообразилия». А эколого-биологический центр проводит презентацию образовательного проекта «Академия естественных наук» для учащихся начальной школы. Также он проведет трансляцию занятия о специалистах, исследующих биологические системы в условиях космоса «Срочно требуется космобиолог».

Щекинский политехнический колледж представит мастер-класс «Цветок Победы», а Детский технопарк проведет трансляцию «Техника гризайль в живописи и в дизайне». Полный перечень мероприятий ищите на сайтах и в социальных сетях учреждений дополнительного образования Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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