6 Апр 2020 2020-04-06T14:57:59+03:00

Работы проведут в скверах, на бульварах, детских площадках, городских кладбищах

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В Туле обработают от клещей более 250 объектов. Это скверы, бульвары, детские площадки, городские кладбища.

В первую очередь против клещей обработают Баташевский сад, скверы «Левша», «Тульское чаепитие», им. А.С. Пушкина, «Памяти погибших железнодорожников», Болдинский, Молодежный бульвар, бульвар на 2-ом проезде Металлургов, объект «Рубеж обороны г. Тулы», детские площадки на территории поселений Ленинского района.

Работы стартовали 6 апреля с учетом погодных условий и выявленных фактов наличия клещей. На каждом объекте после проведения работ появятся информационные таблички с указанием контактных данных подрядчика, применяемого препарата и разрешенных сроках выхода на обработанную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU