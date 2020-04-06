6 апреля в южной части Тулы пониженное давление воды

6 Апр 2020 2020-04-06T14:25:26+03:00

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6 апреля в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов города, в Скуратовских поселках, поселках Косая Гора и Менделеевский вода подается с пониженным давлением.

Без воды остались н.п. Берники, Селеховое, Барыково. Это связано с проведением работ на водоводе диаметром 700 мм 2-го подъема Песоченского водозабора.

По их окончании вода вернется в дома туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU