В Тульской области пешеход погиб под колесами грузовика
30-летний мужчина двигался по проезжей части дороги по ходу движения автомобиля
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 апреля в 23.40 на 6 км дороги «Алексин-Першино» Алексинского района произошло ДТП. 22-летняя девушка на автомобиле «MAN 8.163» наехала на пешехода.
30-летний мужчина, по предварительной информации, двигался по проезжей части дороги по ходу движения автомобиля в темной одежде без световозвращающих элементов.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU