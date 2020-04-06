В Тульской области пешеход погиб под колесами грузовика

6 Апр 2020 2020-04-06T14:21:08+03:00

30-летний мужчина двигался по проезжей части дороги по ходу движения автомобиля

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5 апреля в 23.40 на 6 км дороги «Алексин-Першино» Алексинского района произошло ДТП. 22-летняя девушка на автомобиле «MAN 8.163» наехала на пешехода.

30-летний мужчина, по предварительной информации, двигался по проезжей части дороги по ходу движения автомобиля в темной одежде без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU