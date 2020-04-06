Тульская область в числе пятерки «свободолюбивых»
В регионе пока еще не объявлен полный режим самоизоляции
Тульская область в числе пятерки «свободолюбивых»Фото: Алексей ФОКИН
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Тульская область вошла в пятерку территорий, по которым передвижение жителей еще не ограничено. Наряду с нами это Тверская, Ярославская, Орловская области, плюс Ненецкий автономный округ.
Пока в регионе не требуется специальных справок для передвижений по городу и на общественном транспорте. Более того, с 8 апреля вновь заработают несколько сотен больших и малых предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU