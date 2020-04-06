Тульская область в числе пятерки «свободолюбивых»

6 Апр 2020 2020-04-06T14:02:00+03:00

В регионе пока еще не объявлен полный режим самоизоляции

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Тульская область вошла в пятерку территорий, по которым передвижение жителей еще не ограничено. Наряду с нами это Тверская, Ярославская, Орловская области, плюс Ненецкий автономный округ.

Пока в регионе не требуется специальных справок для передвижений по городу и на общественном транспорте. Более того, с 8 апреля вновь заработают несколько сотен больших и малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU