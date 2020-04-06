2020-04-06T13:34:32+03:00
Общество

В апреле тульским водителям особо внимательными надо быть на автодороге «Крым»

Именно здесь будет размещено наибольшее число камер автоматической фиксации нарушений ПДД
Игорь КОПЫТОВ
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В апреле тульским водителям особо внимательными надо быть на автодороге «Крым»В апреле тульским водителям особо внимательными надо быть на автодороге «Крым»Фото: Алексей ФОКИН
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Целых 13 комплексов видеофиксации установят на различных участках скоростной трассы. Но не только здесь. Еще и на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - 4 шт., а также столько же на М4 «Дон». Под особый контроли переходит направление Тула – Новомосковск, тут установят 6 треног. Столько же камер будут контролировать южное направление Тула – Лапотково.

Под автофиксацию попадут также дорога на Белев, Кимовск – Узлова, Чернь – Медведки, Тула – Алешня. А в Туле же тренога будет установлена в районе остановки «Заводы», в самом центре города.

Впрочем, правила дорожного движения и скоростной режим надо соблюдать повсюду, а не только там, где работают камеры фиксации. Помните об этом, автолюбители!

ИСТОЧНИК KP.RU

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