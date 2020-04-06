6 Апр 2020 2020-04-06T12:56:30+03:00

Теплая апрельская весна все же возвращается в Тульскую область. Но ненедолго Фото: Игорь КОПЫТОВ

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На этой неделе в Тульскую область придет потепление. Так, в ближайшие дни дневная температура повысится до +16°С в пике. При этом сохранятся ночные заморозки – так что сажать на огороде в открытый грунт пока рано!

К тому же, ближе к пятницы, на регион навалятся тучи. Пасмурная погода принесет с собой дожди, максимум которых обещает пролиться в середину уик-энда. Температура вновь упадет до +7°С.

В грядущие выходные обещается ясная погода, без осадков, но опять же дневной и ночной баланс будет невысок. Хотя, конечно, заморозков уже не обещают.

Вместе с тем, синоптики на дальнюю перспективу прогнозируют, что апрельская погода в Тульской области будет довольно неустойчивой: теплые дни будут сменяться дождливыми и холодными. Так что картошку раньше майских не сажаем – сидим дома в режиме самоизоляции!

ИСТОЧНИК KP.RU