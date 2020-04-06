В Тульской области легковушка въехала в большегруз

6 Апр 2020 2020-04-06T14:15:23+03:00

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4 апреля в 12-05 на 144 км дороги М-4 "Дон", Венёвского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле "Mazda CX-5" столкнулся в попутном направлении с автомобилем "Renault Magnum" с полуприцепом под управлением 31-летнего мужчины

По предварительной информации, первый водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пассажиры "Mazda", 49-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована; 43-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU