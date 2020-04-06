2020-04-06T14:15:23+03:00
Происшествия

В Тульской области легковушка въехала в большегруз

В результате аварии пострадали двое
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

4 апреля в 12-05 на 144 км дороги М-4 "Дон", Венёвского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле "Mazda CX-5" столкнулся в попутном направлении с автомобилем "Renault Magnum" с полуприцепом под управлением 31-летнего мужчины

По предварительной информации, первый водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пассажиры "Mazda", 49-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована; 43-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тульской области на сайте-двойнике оплатил покупку приставки и лишился денег
Юных туляков приглашают посетить страну Вообразилию
В Туле обработают от клещей более 250 объектов
6 апреля в южной части Тулы пониженное давление воды
В Тульской области пешеход погиб под колесами грузовика
Тульская область в числе пятерки «свободолюбивых»
В апреле тульским водителям особо внимательными надо быть на автодороге «Крым»
Теплая апрельская весна все же возвращается в Тульскую область. Но ненедолго
В Тульской области легковушка въехала в большегруз
В Тульской области иномарка вылетела в кювет
Жительница Тульской области угнала велосипед из коридора офисного помещения
Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»
Житель Тульской области украл в магазине у пенсионерки кошелек
Тульские суворовцы лишились весенних каникул из-за коронавируса
Тульские суворовцы уйдут на летние каникулы раньше
6 апреля сразу в нескольких районах Тулы наблюдаются перебои с водобеспечением
В Туле на пересечении ул. Оборонной и Тимирязева столкнулись две иномарки
Погода в Туле 6 апреля: переменная облачность и +6 градусов
Полицейские контролируют въезд в Тульскую область граждан из других регионов
МЧС предупредило туляков об усилении ветра и метели
Продление нерабочей недели в Тульской области: школьники продолжат учиться дистанционно
Погода в Туле 5 апреля: облачно с прояснениями, дождь и сильный ветер
Тульская фабрика готова изготовить 100 тысяч медицинских масок
В Тульской области мужчина украл из магазина бытовой техники газовую колонку