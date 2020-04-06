В Тульской области легковушка въехала в большегруз
В результате аварии пострадали двое
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 апреля в 12-05 на 144 км дороги М-4 "Дон", Венёвского района произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле "Mazda CX-5" столкнулся в попутном направлении с автомобилем "Renault Magnum" с полуприцепом под управлением 31-летнего мужчины
По предварительной информации, первый водитель не справился с управлением.
В результате ДТП пассажиры "Mazda", 49-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована; 43-летний мужчина после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU