В Тульской области иномарка вылетела в кювет
19-летняя девушка получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 апреля в 16.20 на 6 км дороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты – автоподъезд к н. п. Молоденки» Кимовского района произошло ДТП.
26-летняя девушка на автомобиле «Hyundai Solаris» съехала в придорожный кювет, затем машина опрокинулась. По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением.
В результате ДТП пассажир «Hyundai», 19-летняя девушка, получила травмы. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
ИСТОЧНИК KP.RU