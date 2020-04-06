В Тульской области иномарка вылетела в кювет

6 Апр 2020 2020-04-06T13:00:01+03:00

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3 апреля в 16.20 на 6 км дороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты – автоподъезд к н. п. Молоденки» Кимовского района произошло ДТП.

26-летняя девушка на автомобиле «Hyundai Solаris» съехала в придорожный кювет, затем машина опрокинулась. По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением.

В результате ДТП пассажир «Hyundai», 19-летняя девушка, получила травмы. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU