Жительница Тульской области угнала велосипед из коридора офисного помещения

6 Апр 2020 2020-04-06T12:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Щекинском районе женщина угнала велосипед из коридора офисного помещения. По предварительным данным, она воспользовалась невнимательностью владельца велосипеда, оставившего его без присмотра.

Полицейские установили личность вероятной злоумышленницы. Ей оказалась 23-летняя безработная жительница Щёкинского района.Она призналась в содеянном. Полицейские продолжают выяснять детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU