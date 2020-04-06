Жительница Тульской области угнала велосипед из коридора офисного помещения
Полицейские продолжают выяснять детали случившегося
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В Щекинском районе женщина угнала велосипед из коридора офисного помещения. По предварительным данным, она воспользовалась невнимательностью владельца велосипеда, оставившего его без присмотра.
Полицейские установили личность вероятной злоумышленницы. Ей оказалась 23-летняя безработная жительница Щёкинского района.Она призналась в содеянном. Полицейские продолжают выяснять детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU