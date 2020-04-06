Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»
Организует его в виртуальном пространстве ремесленный двор «Добродей»
Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Ежедневно на сайте досуговой организации, как и многих подобных, а также на страничках соцсетях не только специалисты центра, но и обычные туляки проводят мастерклассы по изготовлению различных поделок. По кройке и шитью, плетению из соломы и многому другому.
Теперь же ремесленный двор «Добродей» приглашает всех желающих на кулинарный онлайн-конкурс, стать участником которого может каждый. Для этого нужно записать на видео рецепт семейного традиционного блюда и выложить ролик в социальных сетях под хэштегом #вкусныетрадиции71.
Конкурс продлится по 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU