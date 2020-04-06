2020-04-06T12:03:35+03:00
Звезды

Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»

Организует его в виртуальном пространстве ремесленный двор «Добродей»
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Ежедневно на сайте досуговой организации, как и многих подобных, а также на страничках соцсетях не только специалисты центра, но и обычные туляки проводят мастерклассы по изготовлению различных поделок. По кройке и шитью, плетению из соломы и многому другому.

Теперь же ремесленный двор «Добродей» приглашает всех желающих на кулинарный онлайн-конкурс, стать участником которого может каждый. Для этого нужно записать на видео рецепт семейного традиционного блюда и выложить ролик в социальных сетях под хэштегом #вкусныетрадиции71.

Конкурс продлится по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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