Туляки могут принять участие в онлайн-конкурсе «Вкусные традиции»

6 Апр 2020 2020-04-06T12:03:35+03:00

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Ежедневно на сайте досуговой организации, как и многих подобных, а также на страничках соцсетях не только специалисты центра, но и обычные туляки проводят мастерклассы по изготовлению различных поделок. По кройке и шитью, плетению из соломы и многому другому.

Теперь же ремесленный двор «Добродей» приглашает всех желающих на кулинарный онлайн-конкурс, стать участником которого может каждый. Для этого нужно записать на видео рецепт семейного традиционного блюда и выложить ролик в социальных сетях под хэштегом #вкусныетрадиции71.

Конкурс продлится по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU