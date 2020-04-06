Тульские суворовцы лишились весенних каникул из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T11:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульском суворовском военном училище отменили весенние каникулы из-за угрозы распространения коронавируса. К слову, Даная мера относится ко всем довузовским образовательным учреждениям Министерства обороны РФ с круглосуточным проживанием. В связи с этим весенние каникулы суворовцев добавят к летним, и учащиеся завершат учебный сезон раньше.

В образовательном учреждении введены дополнительные ограничения. Например, запрещены увольнения и посещения родителей учащихся.

Кстати, изменился и режим подачи документов на поступление в Тульское СВУ. Прием объявлен с 15 апреля и продлится до 31 мая. Документы принимаются по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU