Тульские суворовцы уйдут на летние каникулы раньше
Весенние каникулы перенесены и будут добавлены к летнему каникулярному отпуску
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Для воспитанников Тульского суворовского училища учебный год завершится досрочно. Весенние каникулы перенесены и будут добавлены к летнему каникулярному отпуску.
Кроме того, в настоящий момент запрещены увольнения за пределы образовательных учреждений.
Такие меры введены для предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU