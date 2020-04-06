Тульские суворовцы уйдут на летние каникулы раньше

6 Апр 2020 2020-04-06T12:05:41+03:00

Весенние каникулы перенесены и будут добавлены к летнему каникулярному отпуску

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Для воспитанников Тульского суворовского училища учебный год завершится досрочно. Весенние каникулы перенесены и будут добавлены к летнему каникулярному отпуску.

Кроме того, в настоящий момент запрещены увольнения за пределы образовательных учреждений.

Такие меры введены для предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU