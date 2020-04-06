6 апреля сразу в нескольких районах Тулы наблюдаются перебои с водобеспечением
Причина - проведение ремонтно-восстановительных работ на Песочинском водозаборе
6 апреля сразу в нескольких районах Тулы наблюдаются перебои с водобеспечениемФото: соцсети
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Подача воды ограничена в южной части Тулы. Восстановительные работы на водоводе второго подъема Песоченского водозабора диаметром 700 мм привели к пониженному давлению в Центральном, Советском, Привокзальном районах, в Скуратовскрм микрорайоне и поселке Косая Гора. Полностью прекращена подача воды в военном городке деревни Берники, деревнях Селиховое и Барыково. В данные населенные пункты будет осуществлен подвоз воды.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU